Flügelspieler Jamie Leweling trägt bei der Fußball-WM die klassische Stürmernummer 9. Seine Reaktion darauf sorgt für Aufmerksamkeit.

Frankfurt/Main (dpa) - VfB-Offensivakteur Jamie Leweling läuft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko, und Kanada überraschend mit der Rückennummer 9 auf - und reagiert darauf mit Humor. Auf Instagram veränderte der Flügelspieler nach der Bekanntgabe der Nummern sein Profilbild - und ließ sich dabei von der Frisur des einstigen brasilianischen Topstürmers Ronaldo inspirieren.

Brasiliens Stürmer Ronaldo mit seiner früheren Frisur. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa

Leweling wird die Nummer für den klassischen Stürmer tragen - und nicht etwa sein Vereinskollege Deniz Undav oder der frühere Stuttgarter Nick Woltemade. Der 25-Jährige ist flexibel einsetzbar. Er ist aber kein klassischer Neuner und spielt in der Regel auf der Außenposition. Beim VfB trägt er die Rückennummer 18.

Nach Vorgaben der FIFA müssen die 48 qualifizierten Nationalmannschaften ihre Trikotnummern von den Zahlen 1 bis 26 vergeben - passend zur erlaubten Anzahl an nominierten Spielern. Undav hat seine gewohnte Rückennummer 26, Woltemade die 11 und Kai Havertz die 7.