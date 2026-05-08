Wer ist die Frau in Sportkleidung, die zuerst half? Nach dem tödlichen Sturz einer Rollstuhlfahrerin in Reichenau sucht die Polizei nach Zeugen und Antworten.

Reichenau (dpa/lsw) - Eine 76-jährige Rollstuhlfahrerin ist auf dem Gelände des Zentrums für Psychiatrie Reichenau am Fuße einer Treppe schwer verletzt gefunden worden. Nach Angaben der Polizei stürzte die Frau aus unbekanntem Grund mit ihrem Rollstuhl die Treppe hinunter. Trotz Reanimation starb sie wenig später im Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Besonders werde eine Frau gesucht, die am Montag Sportkleidung trug. Sie habe die Verletzte zuerst entdeckt und soll sich zuvor an einer Outdoor-Fitness-Station aufgehalten haben. Ob es sich bei dem Unfall-Opfer und der gesuchten Frau um Patientinnen handeln soll, blieb zunächst unklar.