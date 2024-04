Eine Rollstuhlfahrerin ist an einem Zebrastreifen in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Über das genaue Verletzungsbild konnte am Mittwochnachmittag zunächst keine Aussage getroffen werden, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer soll die Rollstuhlfahrerin ersten Erkenntnissen zufolge übersehen haben. Zunächst war der Rettungsdienst im Einsatz. Die Ursache des Unfalls war am Mittwoch zunächst unklar.

Hockenheim (dpa/lsw) -

Pm der Polizei