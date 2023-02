Der Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems will am Freitag (9.30 Uhr) in Friedrichshafen seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorlegen. Die Konzerntochter des britischen Triebwerksherstellers Rolls-Royce stellt am Bodensee unter anderem auch die Motoren für die Leopard- und Puma-Panzer her. Zuletzt hatte der Mutterkonzern mit möglichen Sparmaßnahmen für Schlagzeilen gesorgt. Die deutsche Konzerntochter hatte einen Einstellungsstopp dementiert.

Friedrichshafen (dpa) - Im vergangenen Jahr hatte Power Systems rund 2,75 Milliarden Pfund (knapp 3,2 Milliarden Euro) umgesetzt. Das sogenannte Behördengeschäft, in das auch die Panzer-Motor-Produktion fällt, machte 2021 noch 9 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Unter der Marke MTU vertreibt Rolls-Royce Power Systems neben Panzer-Motoren auch schnelllaufende Antriebssysteme für Schiffe sowie schwere Land- und Schienenfahrzeuge. Auch Stromkraftwerke gehören zum Portfolio.

Rolls-Royce Power Systems