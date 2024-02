Freiburg im Breisgau (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitag ist in Freiburg eine 23 Jahre alte Motorrollerfahrerin gestorben. Sie rutschte während ihrer Fahrt in einer leichten Rechtskurve auf den dort befindlichen Straßenbahngleisen mit ihrem Motorroller aus und stürzte, wie die Polizei mitteilte. In der Folge geriet sie in den Gegenverkehr und wurde von einem Auto erfasst. Die 23-Jährige erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen und starb im Krankenhaus.

