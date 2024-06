Mannheim (dpa/lsw) - Der Fahrer eines Motorrollers ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Mannheim gestorben. Nach ersten Polizeierkenntnissen hatte der Autofahrer am Mittwochmorgen eine Kreuzung überquert und dem Mann die Vorfahrt genommen. Der Rollerfahrer prallte in die Seite des Autos, stürzte und erlag seinen schweren Verletzungen am Unfallort.