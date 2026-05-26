Baden-Württemberg Rollerfahrer ohne Führerschein rast Polizei davon

Polizei
Ein 16-jähriger Rollerfahrer ohne Führerschein rast in Ulm der Polizei davon. (Symbolbild)

Der Polizei fällt ein Rollerfahrer auf. Als die Streife ihm signalisiert, dass er anhalten soll, rast der Fahrer davon. Warum die Polizei die Verfolgung abbricht.

Uhingen (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher auf einem Roller hat sich in Uhingen (Landkreis Göppingen) mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert: Nachdem einer Streife der Roller aufgefallen sei, hätten die Beamten dem Fahrer signalisiert, anzuhalten, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei daraufhin davongerast, teilweise mit mehr als 60 Kilometern pro Stunde über Zebrastreifen. Er sei zudem wiederholt über die durchgezogene Mittellinie auf die linke Fahrspur gefahren.

Um weitere Gefahren zu vermeiden, habe die Polizei die Verfolgung abgebrochen, hieß es weiter. Der mutmaßliche 16-jährige Fahrer habe trotzdem ermittelt werden können. Einen Führerschein habe der Jugendliche wohl nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

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