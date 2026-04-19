Baden-Württemberg Rollerfahrer gerät in Gegenverkehr und prallt gegen Auto

Rettungshubschrauber
Der schwer verletzte Rollerfahrer wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Ein Rettungshubschrauber bringt den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus, die Bundesstraße wird vorübergehend gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam.

Münsingen (dpa/lsw) - Ein Rollerfahrer ist auf der Bundesstraße 465 mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 66-Jährige mit seinem Dreirad in einer Kurve bei Münsingen (Kreis Reutlingen) in den Gegenverkehr. Er sei gegen den Wagen eines 54-Jährigen geprallt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Rollerfahrer in ein Krankenhaus, sein Motorroller wurde abgeschleppt, wie es hieß. Die B465 wurde am Samstagnachmittag vorübergehend gesperrt.

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