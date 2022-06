Ein Mann ist mit einem Roller gegen eine Hauswand gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der 49-Jährige trug bei der Fahrt keinen Helm, wie die Polizei mitteilte. Er war bei Erlenmoos (Landkreis Biberach) beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin an die Hauswand geprallt. Ersthelfer mussten den Mann reanimieren. Er wurde anschließend von Rettungskräfte in der Nacht zu Sonntag in ein Krankenhaus gebracht.

Erlenmoos (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei