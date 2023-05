Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Breitbeinig lümmelt er sich auf seinem Stuhl und erklärt in tiefem Odenwälder Dialekt mit großem Ego die Welt aus dem Blickwinkel eines Hinterwäldlers. So schwadroniert Rolf Miller am Donnerstag in der ausverkauften Herxheimer Festhalle über alles, was den Stammtisch in Wallung bringt: #metoo, Globuli und natürlich Fußball.

Seit 2018 zieht der Kabarettist mit dem Programm „Obacht Miller“ durch die Lande. Eine lange Zeit für eine satirische Liveshow, von der man doch erwartet, über