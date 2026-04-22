Drei Mal zeigt Rolf Großkopf in der Region seine Gemälde, die er nach Fotos aus Südamerika gemalt hat. Mit Texten seines Manns Thomas Bußalb sind auch Bücher entstanden.

Lateinamerika hat unendlich viele Gesichter: Naturschönheit und Naturzerstörung, Tourismus und Slums, die überschäumende Lebenslust der Menschen und unendliches Elend. Rolf Großkopf hat alle diese Gesichter gesehen, in über 30 Reisen hat er zusammen mit seinem Mann Thomas Bußalb den Kontinent erkundet. Eine „widersprüchliche Wunderwelt“ haben sie erlebt. Zunächst waren sie nur als Touristen unterwegs, doch nach und nach gewannen die beiden Männer, die mit Rucksack und auf eigene Faust loszogen, tiefere Einblicke.

Eindruck vom brasilianischen Kampftanz Capoeira. Foto: Rolf Großkopf

Jetzt, als Rentner, setzt sich Rolf Großkopf mit diesen Eindrücken auf sehr persönliche Art auseinander. Er malt immer wieder Bilder, farbig, vielfältig. „Armes reiches Lateinamerika“ ist der Arbeitstitel seines Werks, und so heißt auch ein Buch, in dem die beiden „Reiseeindrücke in Malerei und Gedanken“ festgehalten haben. Denn Thomas Bußalb ist der schreibende Part. Er interpretiert die Bilder seines Mannes in kurzen Texten oder er schreibt fiktive Kurzgeschichten dazu.

Bevor Rolf Großkopf in Rente ging, hat er 39 Jahre lang in Karlsruhe einen Töpferladen betrieben. 2019 fing er als Autodidakt mit der Acrylmalerei an. Zum ersten Mal kann er nun seine Bilder in einer Einzelausstellung präsentieren, und zwar bei der Werner-Brand-Stiftung in Hochstadt. Was ihn daran reizt: mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, ihnen zu erzählen von den Menschen und dem Erdteil, der vielen fern und fremd ist.

»Stadtrundfahrt«: Marianne und Dieter nutzen den Landgang vom Kreuzfahrtschiff in Cartagena/Kolumbien zu einer Stadtrundfahrt in einer Pferdekutsche. Sie fotografiert eifrig, er ist leicht genervt und müde und Esteban, der Kutscher, ist gleichgültig. Foto: Rolf Großkopf

Ein Seitensträßchen in Kapsweyer: Hier wohnen die beiden Männer in einem Haus, das vollgepackt ist mit Erinnerungen an ihre Reisen. Thomas Bußalb betreibt in diesem Haus seine Praxis als Heilpraktiker, und die Räume, die er dafür nutzt, sind gleichzeitig eine Galerie. Bild an Bild hängt an den Wänden, ein farbenfrohes Panoptikum.

Die Motive der Gemälde unterscheiden sich sehr stark. Die Schönheit und Vielfalt der Landschaften, die Tiere des Regenwalds werden eindrucksvoll dargestellt. Auch Porträts der Menschen, denen die beiden Reisenden begegnet sind, spielen eine große Rolle. Ein Indiojunge, der als Schuhputzer Geld verdient, schaut den Betrachter mit großen Augen an, traurig und selbstbewusst zugleich. Eine Hochlandindianerin schleppt in einem riesigen Plastiksack Waren zum nächsten Markt. Auf den ersten Blick erschreckend ist das Porträt eines beinamputierten jungen Mannes, der auf einem Platz zur Belustigung der Zuschauer eine Art Breakdance aufführt. Doch Bußalb sieht darin auch ein Bild der Ermutigung. „Mutig, verzweifelt, doch mit ungebrochenem Willen zum Leben“ sei dieser besondere Akrobat gewesen.

»Pedro taucht auf!«: Aus den warmen Fluten des Rio Tundo an der Pazifikküste Kolumbiens taucht Pedro auf und sieht in der Ferne einen Touristen im Boot, der ihn fotografiert. Er weiß nicht so recht, was er davon halten soll. Foto: Rolf Großkopf

Merkwürdig für viele Europäer: Wer in Lateinamerika unterwegs ist, kommt um Religion und Todesriten nicht herum. „Totensonntag im Mexiko“ ist Titel eines Bildes, das gerade im winzigen Atelier entsteht und voller düsterer Symbolik steckt. Eine Familie feiert gemeinsam auf dem Friedhof, trinkt und schmaust. Katrina, die skelettierte Todesbotin, fordert einen kranken jungen Mann zum Tanz auf, doch ein apokalyptischer Reiter zerrt sie weg und rettet den Todgeweihten.

Porträt von Esteban, einem Nachkommen afrikanischer Sklaven. Er lebt mit seiner Familie an der kolumbianischen Pazifikküste, in einem der regenreichsten Gebiete der Erde. Als Touristen- und Bootsführer betreut er die wenigen Reisenden und zeigt ihnen die Schönheiten seiner Heimat. Foto: Rolf Großkopf

Die beiden Reisenden waren zwar als Touristen unterwegs, entwickelten aber mehr und mehr ein kritisches Verhältnis zum Tourismus in Lateinamerika. „Der Tourist zerstört das, was er sucht, indem er es findet“, zitiert Großkopf einen bekannten Satz von Hans Magnus Enzensberger, über den er gestolpert ist. Im kolumbianischen Cartagena haben die beiden die Invasion der Altstadt nach der Landung eines riesigen Kreuzfahrtschiffes beobachtet. Das Bild „Stadtbesichtigung“ zeigt eine gehetzte Dame mit Sonnenbrille und Smartphone, die eine Pferdekutsche ergattert hat, aber den Straßenhändler, der auf ein Geschäft hofft, mit blasiertem Blick ignoriert. Zwei einheimische Frauen haben sich bunt folkloristisch herausgeputzt. Der Obstteller neben ihnen ist nur Dekor, die ganze Szene ein Fotomotiv für die Touristenmeute.

Was fasziniert das Paar an Lateinamerika? „Es sind so tolle Landschaften, und die Menschen sind viel offener als wir Europäer; wir haben Freunde gefunden“, sagt Großkopf. „Jede Busreise ist ein Abenteuer“, erinnert sich Bußalb, „da gackern Hühner im Bus und man fragt sich ständig: Wird er hängenbleiben? Nichts ist perfekt. In Europa dagegen muss alles geplant sein, da ist viel Langeweile und Leere.“

Ein Jaguar liegt auf der Lauer. Er beobachtet ein Wasserschwein und wägt seine Möglichkeiten ab, um das Schwein zu jagen. Foto: Rolf Großkopf

Termine

Die Ausstellung mit Bildern von Rolf Großkopf ist vom 26. April bis 17. Mai bei der Werner-Brand-Kunststiftung auf dem Bienchenhof in Hochstadt, Hauptstraße 3, zu sehen: Mi 15-18 Uhr, Sa/So 14- 18 Uhr. Vernissage ist am Sonntag, 26. April, um 14.30 Uhr. Am Samstag, 16. Mai, um 14.30 Uhr liest Thomas Bußalp Texte, die sich auf die ausgestellten Bilder beziehen.

In der „Galerie Rolfbilder“ in Kapsweyer, Bahnhofstraße 36, ist am Samstag, 30. Mai, von 11 bis 18 Uhr Tag der offenen Tür.

Unter dem Titel „Armes reiches Lateinamerika“ stellt Rolf Großkopf vom 14. Juni bis 17. Juli im Kreishaus Südliche Weinstraße in Landau aus: Mo-Fr 9-12 Uhr, Mo/Di/Do 14-16 Uhr. rolfbilder.jimdosite.

