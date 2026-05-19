Plötzlich war das Wasser weg: In Ulm sind Haushalte und ein Schulzentrum von einem Rohrbruch betroffen. Was die Stadt jetzt für Betroffene tut und wie lange die Reparatur dauern soll.

Ulm (dpa/lsw) - In Ulm ist das Rohr einer Trinkwasserhauptleitung gebrochen. Wie die Stadtwerke mitteilten, sind rund 100 Haushalte und ein Schulzentrum betroffen. Ersten Schätzungen zufolge kann es bis zum Nachmittag dauern, bis das Rohr repariert und die Haushalte wieder an die Wasserversorgung angeschlossen sind.

Den Angaben nach brach das Rohr am Morgen. Daraufhin sei sichtbar Wasser ausgetreten. Laut den Stadtwerken war es in der kurzen Zeit nicht möglich, eine Notleitung zu verlegen. Für die Schulen seien mobile Toiletten organisiert worden. Der städtische Betriebshof stelle einen Wassertank zur Verfügung.

Aktuell werde die Schadensstelle gesucht, hieß es. Der betroffene Bereich müsse aufgegraben und das Rohr repariert werden. Die Stadtwerke vermuten laut eigenen Angaben, dass die Leitung aufgrund von Materialermüdung gebrochen ist.