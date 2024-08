Eineinhalb Jahre nach seiner Gründung bereitet sich der „Rockchor Rheinzabern“ auf sein erstes Konzert am Samstag, 28. September, vor. In der Turn- und Festhalle stellen die Sängerinnen und Sänger dann die Frage: „Wanna rock the night away?“

„We will we will rock you!“ – so schallt es an einem Samstag Ende August rhythmisch und mehrstimmig über den Schulhof der Grundschule Rheinzabern.