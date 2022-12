Acht Haupt- und 119 Sonderkategorien umfasst der „Deutsche Rock und Pop Preis“, der vom deutschen Rock & Pop Musikerverband mit Sitz in Lüneburg seit 1983 verliehen wird.

Das aus Berg in der Südpfalz kommende Sextett Miri In The Green hat es nun bei der 40. Ausgabe geschafft in gleich fünf Kategorien ausgezeichnet zu werden.

Seine Langspielplatte „40 In A Room“ wurde als „Bestes Pop Album 2022“, „Bestes Folk-Rock Album 2022“, und „Bestes Country-Album 2022“ bewertet, die Songs „Beautiful Newborn Day“ und „On My Way“ schafften es als „Bester Folk-Rock-Song“ und „Bester Country-Song“ auf die Pole-Position und in der Hauptkategorie Singer/Songwriter durfte sich Miri In The Green-Frontfrau Miriam Kühnel mit ihrer „Komposition „Je me souviens“ als Siegerin eintragen.

Die Urkunden wurden bei einer Veranstaltung im nordrhein-westfälischen Siegen übergeben. Auf früheren Siegerlisten des Bundeswettbewerbs finden sich Namen wie Pur, Juli und Yvonne Catterfeld. Trotzdem gibt es auch Kritik an dem Preis. Die Süddeutsche Zeitung bemängelte in einem Artikel vom Februar dieses Jahres beispielsweise hohe Teilnahmegebühren und Urkunden als Prämie, die zur Not auch per Post zugestellt werden. Miri In The Green lassen sich von solchen Geschichten die Freude über ihren Erfolg allerdings nicht nehmen. „Wir erhoffen uns davon ein wenig mehr öffentliche Aufmerksamkeit und daraus resultierend eventuell auch eine größere Anzahl an Buchungen“, so Jürgen Zimmermann, der Sprecher der Gruppe.