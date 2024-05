Nach dem Abschied von Jens Keller hat der SV Sandhausen seinen neuen Trainer gefunden. Es ist ein alter Bekannter.

Sandhausen (dpa) - Sreto Ristic wird zur kommenden Saison neuer Trainer beim Fußball-Drittligisten SV Sandhausen, für den der 48-Jährige einst auch als Profi stürmte. Dies gab der Club am Freitag bekannt. Ristic folgt auf Jens Keller, der seinen Posten noch vor dem Ende der Saison abgegeben hatte. Der letztjährige Zweitliga-Absteiger Sandhausen hatte mit Platz acht in der abgelaufenen Spielzeit seine Ziele verfehlt.

«Es fühlt sich wie Nachhausekommen an», sagte Ristic in der Mitteilung des Clubs, bei dem er 2011 seine Laufbahn als Spieler beendete. Der ehemalige Mittelstürmer arbeitete zuletzt beim Drittliga-Absteiger Hallescher FC, bei dem er Anfang April im Abstiegskampf beurlaubt worden war. «Er kennt sich in der 3. Liga hervorragend aus und weiß darüber hinaus, worauf es in Sandhausen ankommt. Sreto ist am Hardtwald kein Unbekannter und verkörpert die DNA des SVS», sagte Vereinspräsident Jürgen Machmeier.

