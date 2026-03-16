Die Autorin Simone Frieling hat Rilkes „Geliebten, Gönnerinnen und Gefährtinnen“ ein Buch gewidmet, das sie unter dem Titel „Da rauscht das Herz“ in den Mittelpunkt stellt.

An Rainer Maria Rilke kommt in diesen Monaten wohl niemand vorbei. Gerade wurde dem berühmten Dichter, der nur 51 Jahre alt wurde, zum 150. Geburtstag (4. Dezember 2025) gratuliert, da stehen auch schon die Ehrungen anlässlich seines 100. Todestages am 29. Dezember bevor. Weil der posthum gefeierte Poet auch schon zu Lebzeiten eine frappierende Sogwirkung entfaltete, und ganz besonders Frauen „magisch anzog“, nahm Autorin Simone Frieling, die sich gerne inspirierenden Frauenbiografien widmet, das Doppeljubiläum zum Anlass, Rilkes „Geliebte, Gönnerinnen und Gefährtinnen“ aus heutiger Sicht zu beleuchten.

Rilkes magische Wirkung auf Frauen ist legendär. Er beeindruckte sie nicht nur durch sein dichterisches Genie, sondern auch durch sein feinfühliges Wesen. Wer waren die Frauen, die das Leben und Schreiben des berühmten Dichters „begleiteten, ermöglichten, herausforderten?“ Was hat sie an diesem Mann, der rein äußerlich nicht besonders attraktiv war, so fasziniert? Wie haben sie selbst von der Begegnung mit Rilke profitiert? Hat er ihre eigene künstlerische und intellektuelle Entwicklung gefördert? Wurden sie von ihm als selbstständige Akteurinnen wahrgenommen?

Der Literat war kein isolierter Dichtergenius

Frieling porträtiert unter anderem die Bremer Bildhauerin Clara Westhoff, die nur wenige Jahre mit Rilke verheiratet, ihm aber – nicht nur der gemeinsamen Tochter wegen – ein Leben lang verbunden war. Sie nimmt die russisch-deutsche Schriftstellerin, Psychoanalytikerin und Denkerin Lou Andreas-Salomé in den Blick, die jahrelang Rilkes Geliebte war, aber auch Kontakte zu Friedrich Nietzsche und Sigmund Freud pflegte und ein unabhängiges Leben führte. Auch Marie von Thurn und Taxis, Baladine Klossowska, Marina Zwetajewa und Nanny Wunderly-Volkart haben einen Auftritt in Frielings Buch, ebenso Rilkes Mutter Phia und seine einzige Tochter Ruth, die seinen literarischen Nachlass verwaltete.

Ausgehend von Briefen, biografischen Zeugnissen und literarischen Spuren geht Frieling auch der Frage nach, welche Rolle diese Beziehungen für Rilkes Leben und Werk spielten. Dabei wird der Literat nicht isoliert als mythischer „Dichtergenius“ betrachtet, sondern „als Teil eines dichten Netzwerks von Frauen sichtbar, deren Einfluss auf sein Werk lange marginalisiert oder sentimentalisiert wurde“.

Simone Frieling wurde 1957 in Wuppertal geboren und lebt heute als Malerin und Autorin in Mainz. Für ihre Erzählungen, Romane, Essays, literarische Sachbücher und Anthologien erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1998 den Martha-Saalfeld-Literaturpreis. Mit ihrem Buch „Mit den Augen einer Frau. Paula Modersohn-Becker, Käthe Kollwitz und Ottilie W. Roederstein“ war sie vor zwei Jahren schon einmal zu einer Lesung in Herxheim. Nun kommt sie als Gast der Veranstaltungsreihe „Brot und Rosen“, einer Kooperation der Ortsgemeinde Herxheim und der Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde Herxheim.

Termin

Autorenlesung mit Simone Frieling: „Da rauscht das Herz – Rilke und die Frauen“ am Sonntag, 22. März, 17 Uhr, Villa Wieser, Herxheim. Karten gibt es beim RHEINPFALZ Ticket Service.

