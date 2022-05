Vier Riesenschildkröten aus Heidelberg gehen auf Städtereise nach Prag. Emil, Iulius, Hemingway und Einstein kommen so lange in Tschechien unter, bis ihr von einem Sturm beschädigtes Domizil in Baden-Württemberg wieder aufgebaut ist. Zugleich werde ihr Zuhause energetisch saniert, teilte der Heidelberger Zoo am Donnerstag mit. In ihrem Prager Domizil erwartet die Seychellen-Riesenschildkröten eine Anlage mit großzügigem Außenbereich, wo sie mit Artgenossen Sonne tanken können, hieß es.

Heidelberg (dpa) - Um die mehrere hundert Kilogramm schweren Reptilien zum Einstieg ins Reisemobil zu bewegen, brauchten die Tierpfleger viel Geduld und leckere Bananen-Snacks. Auch sei viel unterstützender Körpereinsatz der Pfleger notwendig gewesen, damit die Tiere unversehrt in den Transporter kamen.

Ganz auf Schildkröten verzichten, müssen Besucher im Zoo im badischen Heidelberg nun nicht: Kleinere Artgenossen, wie Strahlenschildkröten oder Ägyptische Landschildkröten, sind auch zum Welt-Schildkrötentag (23. Mai) dort zu sehen. Dann gibt es Tipps rund um die private Schildkrötenhaltung, eine Mitmach-Aktion und ein Schildkröten-Quiz.