Alles ist schmierig. Serienweise sprühen Unbekannte mit Feuerlöschern in Zügen rund um Stuttgart herum. Wer im Verdacht steht.

Stuttgart (dpa/lsw) - Unbekannte sollen in mehreren S-Bahn-Wagen im Großraum Stuttgart Schaum aus Feuerlöschern herum gesprüht haben. Der Bundespolizei sind fünf Fälle zwischen Montag und Dienstag auf verschiedenen S-Bahn-Linien gemeldet worden, sie ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Mitunter sollen die Täter die Feuerlöscher aus der Bahn komplett geleert und den Inhalt im Zug verteilt haben. Es sei eine «Riesensauerei» entstanden und die schmierige Substanz habe sich an Zugwänden und auf dem Boden befunden, so ein Polizeisprecher.

In einem Fall soll es sich laut Zeugenaussagen um fünf bis sechs Jugendliche gehandelt haben, die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen nicht aus. Eine Fahndung blieb bisher erfolglos.