Offenburg (dpa/lsw) - Nach der Beschädigung einer Oberleitung ist am Donnerstagnachmittag die Rheintal-Bahn zwischen Offenburg und Lahr über Stunden komplett gesperrt worden. Nach Angaben der Deutschen Bahn konnten deshalb zwei ICE bei Hohberg-Niederschopfheim (Ortenaukreis) nicht mehr weiterfahren. Die Strecke sei gegen 15.00 Uhr gesperrt worden. Nach etwa drei Stunden habe eine Oberleitung zugeschaltet werden können. Der ICE 279 von Berlin nach Basel mit etwa 330 Reisenden an Bord habe weiterfahren können.

Ein weiterer Schnellzug - der ICE 107 von Köln nach Basel - stand zunächst noch auf der Strecke. Er hatte laut Bahn etwa 250 Passagiere an Bord und wurde evakuiert. Es gab deshalb zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle im Nah- und Fernverkehr. Ein Busnotverkehr wurde eingerichtet. Gegen 20.30 teilte die Bahn dann mit, die Evakuierung des ICE 107 sei abgeschlossen.

Die gesperrte Strecke zwischen Offenburg und Lahr sollte am Freitag voraussichtlich gegen 5.00 Uhr wieder freigegeben werden. Das sagte ein Bahnsprecher am frühen Freitagmorgen. Es könne in der ersten Stunde jedoch noch zu leichten Verspätungen kommen.