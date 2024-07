Nach der enttäuschenden Vorsaison wollen die Rhein-Neckar Löwen wieder angreifen. Im Kader gibt es einige Veränderungen. Zum Start der Vorbereitung fehlen aber zwei Nationalspieler.

Kronau (dpa/lsw) - Die Rhein-Neckar Löwen starten mit viel Optimismus in die neue Saison in der Handball-Bundesliga. Trainer Sebastian Hinze sagte bei einer Pressekonferenz im Trainingszentrum in Kronau, dass er durch die Neuzugänge nun «mehr Qualität» im Kader habe. Die Löwen haben sich mit den deutschen Nationalspielern Tim Nothdurft (Bergischer HC) und Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen) sowie dem kroatischen Rückraum-Linkshänder Ivan Martinovic (MT Melsungen) verstärkt. Heymann und Martinovic fehlen wegen ihrer Teilnahmen an den Olympischen Spielen in Paris aber in den ersten Trainingswochen.

Die vergangene Spielzeit endete für die Mannheimer mit dem enttäuschenden zwölften Platz, anschließend musste Geschäftsführerin Jennifer Kettemann gehen. Große Hoffnungen ruhen nun auf Club-Legende Uwe Gensheimer. Der ehemalige Weltklasse-Linksaußen wird von den Löwen nach dem Ende seiner aktiven Karriere als Sportchef aufgebaut, nannte bislang aber kein konkretes Saisonziel. Es gehe darum, den «Löwen-Handball mit Tempo und Qualität in der Abwehr» zu etablieren, sagte Gensheimer.