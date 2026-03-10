Nach sechs Jahren wird Linksaußen David Móré die Rhein-Neckar Löwen nach dieser Saison verlassen. Sein Vertrag wäre eigentlich länger gelaufen.

Mannheim (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen und Linksaußen David Móré trennen sich nach dieser Saison vorzeitig. Der zunächst noch bis 2027 laufende Vertrag mit dem 21-Jährigen werde im Sommer aufgelöst, teilte der Tabellenachte mit. Móré sucht nach dann sechs Jahren in Mannheim eine neue sportliche Herausforderung.

Mehr als 100 Bundesliga-Spiele für die Löwen

Der 1,85 Meter große Profi wechselte 2020 im Alter von 16 Jahren vom TSV Niederraunau in Bayern in den Nachwuchs der Löwen. Zur Saison 2023/2024 unterschrieb er bei den Mannheimern seinen ersten Profivertrag. Seitdem bestritt Móré mehr als 100 Bundesliga-Spiele für die Nordbadener.

«Hier den Schritt zum Bundesliga-Profi gemacht zu haben, erfüllt mich mit großem Stolz. Gleichzeitig bin ich auch wehmütig, dass meine Zeit im Sommer endet», erklärte Móré.