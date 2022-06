Handball-Profi Mait Patrail wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen tragen. Der auslaufende Vertrag des 34 Jahre alten Esten läuft am 30. Juni aus und wird nicht verlängert, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Wohin Patrail wechseln wird, steht noch nicht fest.

Mannheim (dpa/lsw) - Von 2006 bis 2011 wurde der Rückraumspieler sechs Mal nacheinander zum Handballer des Jahres in seinem Heimatland gewählt. In seiner Zeit bei den Löwen absolvierte Patrail 63 Bundesliga-Spiele, in denen der Defensiv-Spezialist 38 Treffer erzielte.

