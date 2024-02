Die Rhein-Neckar Löwen haben in der European League vorzeitig die Playoff-Runde erreicht. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstag bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 32:24 (15:13) und hat in der Hauptrundengruppe 1 schon vor dem letzten Spieltag den zweiten Platz sicher. Trotz der Niederlage ziehen auch die Niedersachsen als Dritter in die nächste Runde ein.

Hannover (dpa/lsw) - In Hannover waren Niclas Kirkeløkke und Tobias Reichmann mit jeweils neun Treffern die besten Werfer der Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, vor 3617 Zuschauern in der Swiss Life Hall überragte außerdem Torwart David Späth mit 23 Paraden. Schon bei der 15:13-Pausenführung stand er bei 15 abgewehrten Bällen. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Nordbadener vor allem im Angriff eine gute Leistung. Immer wieder brachten sie Kirkeløkke in gute Abschlusspositionen und bauten ihren Vorsprung konsequent aus.

