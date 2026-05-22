Haukur Thrastarson verlängert seinen Vertrag bei den Nordbadenern. Trainer und Geschäftsführer sind voll des Lobs für den 25-jährigen Isländer.

Mannheim (dpa/lsw) - Die Rhein-Neckar Löwen haben den Vertrag des isländischen Nationalspielers Haukur Thrastarson vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert. Der Rückraumspieler habe einen «enormen Schritt» gemacht, sagte Trainer Maik Machulla in einer Clubmitteilung.

Thrastarson ist in der laufenden Saison der beste Vorlagengeber der Handball-Bundesliga. Der 25-Jährige sei ein «extrem wichtiger Baustein» für die Zukunft der Nordbadener, erklärte Löwen-Geschäftsführer Holger Bachert. «Ich bin überzeugt davon, dass wir hier gemeinsam noch viel erreichen können», sagte Thrastarson selbst.