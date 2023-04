Bei der Kollision eines Rettungswagens mit einem Auto in Karlsruhe sind am Karfreitag vier Menschen schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am Mittag an einer Kreuzung in der Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungswagen sei mit eingeschaltetem Sondersignal unterwegs gewesen und mit einem querenden Auto zusammengestoßen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeschlossen und von der Feuerwehr befreit. Er erlitt schwere Verletzungen - ebenso Fahrer, Beifahrer und Patient im Rettungswagen. Alle Vier wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ist der Rettungswagen nach bisherigem Ermittlungsstand bei Rot auf die Kreuzung gefahren. Dies ist mit eingeschaltetem Sondersignal erlaubt. Für den Autofahrer hatte die Ampel demnach Grün gezeigt.

Mitteilung