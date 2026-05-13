Ein Rettungswagen ist unterwegs zu einem Notfall. Das Blaulicht ist an. Doch ein Überholmanöver geht nicht gut aus.

Baiersbronn (dpa/lsw) - Ein Rettungswagen ist auf dem Weg zu einem Einsatz bei Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) mit einem Auto zusammengestoßen. Alle Insassen blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Fahrerin des Rettungswagens hatte am Dienstagnachmittag an einem Ortsausgang das Martinshorn ausgeschaltet, war aber weiter mit Blaulicht unterwegs und wollte ein vorausfahrendes Auto überholen. Dessen Fahrer habe vermutlich nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet und sei ohne zu blinken nach links auf ein Grundstück abgebogen, hieß es.

Der Rettungswagen kam nach dem Zusammenstoß von der Straße ab, überfuhr drei Betonpoller und blieb auf einer Wiese stehen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 56.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.