Ein Rettungssanitäter fährt mit einem Krankenwagen durch Stuttgart. In einem Tunnel verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug und es kommt zum Unfall.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Rettungssanitäter hat mit einem Krankenwagen einen Unfall in Stuttgart verursacht. Dabei wurden er und sein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 26-Jährige war demnach am Freitag in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonschutzwand geprallt. Beide Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Krankenwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 85.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren die Sanitäter nicht im Einsatz und es befand sich kein Patient im Fahrzeug.