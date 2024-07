Durch Hagel wird in Remseck am Neckar ein Hubschrauber der DRF Luftrettung beschädigt. Er wird abtransportiert.

Remseck am Neckar (dpa/lsw) - Ein Hubschrauber der DRF Luftrettung ist in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) von Hagel stark beschädigt worden. Der Hubschrauber mit dem Namen Christoph 51 sei deshalb ausgetauscht worden, teilte eine Sprecherin auf schriftliche Anfrage mit. Der beschädigte Helikopter wurde per Tieflader zur Reparatur in eine Werft nach Rheinmünster (Kreis Rastatt) transportiert. Eine Ersatzmaschine sei eingeflogen worden. Zur Höhe des Schadens, der am vergangenen Freitag entstand, wurden keine Angaben gemacht.