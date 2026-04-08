Mehr als 32.000 Unterstützer und Unterstützerinnen haben eine Petition für die beliebte TV-Sendung unterzeichnet. Was die Initiatoren nun mit den Stimmen vorhaben.

Stuttgart/ Speyer (dpa) - Mit Unterschriften von 32.667 Menschen wollen Fans der Fernsehsendung «Eisenbahn-Romantik» beim Südwestrundfunk ( SWR) für deren Erhalt kämpfen. Die gesammelten Stimmen der Unterstützerinnen und Unterstützer einer Petition werden jetzt dem SWR-Intendanten Kai Gniffke geschickt, wie die Initiatoren um Ulrich Klumpp aus Speyer mitteilten. «Auf insgesamt 675 DIN-A4 Seiten wird sichtbar, wie groß die Zahl der Zuschauer ist, deren Anliegen bislang unbeachtet geblieben sind.»

Dieses Jahr noch neue Folgen zu sehen

Der SWR hatte angekündigt, Neuproduktionen der Reihe aufgrund von Sparmaßnahmen nach mehr als 30 Jahren zu beenden. Die Marke «Eisenbahn-Romantik» bleibe aber erhalten, heißt es auf der Internetseite des Senders: «So gibt es mehr als 1.000 online verfügbare Folgen der "Eisenbahn-Romantik" in der ARD Mediathek, die weiterhin auf dem angestammten Sendeplatz im SWR wiederholt werden.» Auch sollen in diesem Jahr erst 2025 produzierte Ausgaben über Züge etwa in Japan, Mexiko und Spanien zu sehen sein.

Die Kritiker dieser Entscheidung monieren aber unter anderem auch, dass der YouTube-Kanal «Eisenbahn-Romantik» eingestellt wurde. «Zahlreiche historisch wertvolle Filme sind dadurch nicht mehr öffentlich zugänglich», heißt es in der Mitteilung. Der Verweis auf Mediathek und andere Kanäle greife aus Sicht vieler Zuschauer zu kurz, da dort nur ein Bruchteil der Filme verfügbar sei.

Pausenfüller, Erfolgssendung, schwache Quoten

Die Sendung war zunächst als Pausenfüller im SWR-Programm angedacht gewesen. Doch die Macher wurden vom Zuspruch überrascht - und so wurden die Filme über Züge und Bahnstrecken schnell zu einer Erfolgsserie. Der SWR produzierte über die Jahre mehr als 1.000 halbstündige Folgen.

Nach der Kritik über die geplante Einstellung hatte der Sender mit den Quoten argumentiert: «Eisenbahn-Romantik» habe in den vergangenen zehn Jahren zwischen 3,2 und 4,2 Prozent Marktanteil im SWR-Sendegebiet erreicht. «Das heißt, zwischen 15.000 und 67.000 Menschen haben jeweils zugesehen.» Im Bundesgebiet habe der Marktanteil zwischen 1,2 und 2,5 Prozent gelegen. Es hätten zwischen 60.000 und 270.000 Menschen eingeschaltet.