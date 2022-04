Gesichert und nach der Reinigung frisch leuchtend präsentieren sich die Wandmalerei im historischen Ratssaal der Stadt Annweiler, teilt Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried (parteilos) mit. Nach einem Wasserschaden drohten sie abzublättern und zu schimmeln.

Die Wandbilder seien immer ein Höhepunkt auf Stadtrundgängen, so Seyfried. Im kommenden Jahr werden sie 70 Jahre alt. Geschaffen wurden sie in den Jahren 1952/1953 von dem Landauer Maler Adolf Kessler, der 1960 zum Ehrenbürger von Annweiler ernannt wurde. Sie zeigen zwei historische Ereignisse der Stauferzeit. Das linke Bild setzt die Verleihung der Stadtrechte an Annweiler durch Friedrich II. 1219 in Szene. Das rechte stellt den triumphalen Einzug Kaiser Heinrichs VI. 1194 in die sizilianische Hauptstadt Palermo dar.

An den Wandbildern wurden Schäden entdeckt, als die Stadt einen Coworkingspace im Rathaus einrichten wollte. Dabei wurde auch der Ratssaal begutachtet und entdeckt, dass ein Wasserschaden vor längerer Zeit Stockflecken hinterlassen hatte. Auch habe eine erhöhte Luftfeuchtigkeit am Deckenabschluss festgestellt, sagt Seyfried. Schimmelbildung habe nicht ausgeschlossen werden können. Die Bilder mussten dringend gesichert und restauriert werden.

Dafür hat die Stadt die beiden Pforzheimer Restauratorinnen Anna Kronewirth und Xacinta Castillo beauftragt. Die beiden haben die 33 Quadratmeter großen Bilder zunächst trockengereinigt. „Hierbei wurde der Oberflächenschmutz von etlichen Jahrzehnten entfernt“, sagt der Stadtbürgermeister. Danach wurden die Flecken behutsam mit einer Feuchtreinigung entfernt. Schäden wie Setzungsrisse, Ausbrüche und Hohlstellen haben die Restauratorinnen mit Injektionsmörtel gesichert. Die weißen Stellen müssen noch retuschiert werden, dann seien die Wandbilder wieder „für viele weitere Generationen erlebbar“, sagt Seyfried.

Da für den Erhalt der Wandbilder eine konstante Temperatur und Luftfeuchte wichtig sind, will die Stadt noch Kältebrücken vom oberhalb liegenden Speicher eliminieren. Auf 10.000 Euro werden die Kosten veranschlagt. „Dies sind wir den damaligen, als auch zukünftigen Generationen schuldig“, sagt Seyfried.