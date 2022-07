Eine 86 Jahre alte Autofahrerin ist in Albstadt (Zollernalbkreis) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte sie am Freitag an einer Einmündung zu einer Landstraße einer 22-Jährigen die Vorfahrt genommen und war in die Seite von deren Wagen geprallt. Ein Motorradfahrer hinter der 22-Jährigen konnte nicht mehr ausweichen und krachte mit seiner Maschine ebenfalls in die Unfallstelle. Die Rentnerin starb an ihren schweren Verletzungen. Der Motorradfahrer wurde schwer und die 22 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Alstadt (dpa/lsw) - Mitteilung