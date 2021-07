Sechs Konzerte bringt der Internationale Orgelsommer vom 18. Juli bis 22. August in die Evangelische Stadtkirche am Karlsruher Marktplatz, deren Orgeln – eine französisch-barocke Rémy-Mahler-Orgel und eine romantische Steinmeyer-Orgel – eine adäquate Interpretation nahezu aller Stile ermöglichen. Dank Videoübertragung auf Großleinwand hat das Publikum die Organisten bestens im Blick.

Los geht’s am 18. Juli mit Sarah Kim, die Werke von Bach, Duruflé und Glass im Programm hat. Die Südkoreanerin hat in Sydney, Paris und Basel studiert, ist schon in vielen großen Kathedralen der Welt aufgetreten und arbeitet regelmäßig mit dem Pariser Ensemble Le Balcon und dem Orchestre National de France.

Am 25. Juli ist der Schotte Andrew Forbes mit Werken von Byrd, Clérambault und James MacMillan zu Gast. Er ist Kirchenmusiker an der Kathedrale in Glasgow und unterrichtet am Junior Konservatorium sowie an der Universität in Glasgow.

Bekanntester Pfälzer Organist

Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser, Initiator des Orgelsommers, tritt am 1. August mit Werken von Clérambault, Bach, Saint-Saëns und Grison auf. Stanislav Šurin, Organisator mehrerer Orgelfestivals in der Slowakei, musiziert am 8. August eigene Werke und Stücke von Bach und Eben.

Mit dem Frankenthaler Felix Hell ist auch der renommierteste Pfälzer Organist zu hören: Am 15. August spielt er Werke von Grigny, Bach und Liszt. Hell lebt in den USA. Er hat am Curtis Institute of Music in Philadelphia und am Peabody Institute der Johns Hopkins University studiert. Heute ist er Organ Artist Associate an der St. Peter's Lutheran Church in Manhattan, New York, Distinguished Artist in Residence an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Gettysburg, und Assistant Professor for Organ am Sunderman Conservatory in Gettysburg.

Den Abschluss macht am 22. August ein führender junger Organist unserer Zeit: Alcee Chriss präsentiert Werke von Bach, Reger, Sowerby und Whitlock. Seit 2019 ist Chriss Universitätsorganist und Artist-in-Residence an der Wesleyan University in Middletown im amerikanischen Connecticut. Dort unterrichtet er Orgel und Improvisation.

Info

Die Konzerte beginnen um 20.30 Uhr. Karten zu 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, sind erhältlich unter www.tickets-stadtkirche.de.