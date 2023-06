Ein Rennradfahrer ist leblos an einer Kreisstraße in Gernsbach (Landkreis Rastatt) gefunden worden. Die Fahrgäste eines Busses entdeckten den Mann am Dienstagmorgen am Straßenrand liegend, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des 70-Jährigen feststellen.

Gernsbach (dpa/lsw) - Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einer medizinischen Ursache aus. Es gebe keine Hinweise auf ein Unfallgeschehen mit anderen Beteiligten, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

