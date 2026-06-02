Baden-Württemberg Rennradfahrer auf Auto geschleudert und schwer verletzt

Rettungshubschrauber
Der Rennradfahrer wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Beim Abbiegen übersieht eine Autofahrerin in Schriesheim einen vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer. Dann kracht es. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Schriesheim (dpa/lsw) - Ein 29-jähriger Rennradfahrer ist von einem Auto in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) erfasst und schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Eine 39-jährige Autofahrerin übersah den Angaben zufolge beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 29-Jährige auf die Motorhaube des Autos geschleudert und schwer verletzt. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Gesamtschaden belaufe sich auf ungefähr 5.500 Euro.

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