Beim Abbiegen übersieht eine Autofahrerin in Schriesheim einen vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer. Dann kracht es. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Schriesheim (dpa/lsw) - Ein 29-jähriger Rennradfahrer ist von einem Auto in Schriesheim ( Rhein-Neckar-Kreis) erfasst und schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Eine 39-jährige Autofahrerin übersah den Angaben zufolge beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 29-Jährige auf die Motorhaube des Autos geschleudert und schwer verletzt. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Gesamtschaden belaufe sich auf ungefähr 5.500 Euro.