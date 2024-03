Oggelshausen (dpa/lsw) - Ein Rennrad-Fahrer ist bei einer Radtour bei Oggelshausen (Landkreis Biberach) gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der 58-jährige Mann am Samstag wegen medizinischer Probleme die Kontrolle über sein Rennrad und stürzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Pressemitteilung der Polizei