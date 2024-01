Aalen (dpa/lsw) - Der Tunnel Leutenbach im Rems-Murr-Kreis ist nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Stuttgart gegen die Tunnelwand geprallt, wie die Polizei mitteilte. Wegen der Rauchentwicklung habe man den Tunnel gesperrt. Weitere Angaben zum Unfall oder zu Verletzten machte die Polizei zunächst nicht. Auch wie lange der Tunnel gesperrt bleibt, war zunächst unklar.

