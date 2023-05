Der Reizgas-Austritt in einer Realschule in Singen ist auch am Donnerstagmittag weiterhin ein Mysterium geblieben: Die Ursache für den Austritt war noch unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Den ersten Ermittlungen nach gingen die Beamten von einem Unfall aus.

Singen (dpa/lsw) - Bei dem Vorfall am Mittwoch hatten rund 90 Menschen - vor allem Kinder - nach Polizeiangaben leichte bis mäßige Beschwerden. Drei Kinder und eine Lehrerin klagten über starke Atembeschwerden und mussten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Die Schule mit insgesamt etwa 600 Schülern wurde geräumt und großflächig abgesperrt. 80 leichtverletzte Kinder konnten in einer Halle erstversorgt werden. Symptomfreie Schüler wurden in eine Kirche gebracht, wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden.