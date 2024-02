Denzlingen (dpa/lsw) - Weil ein Unbekannter Reizgas versprüht hat, ist in Denzlingen (Kreis Emmendingen) ein Festzelt geräumt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wurden auf der Fastnachtsveranstaltung am Vorabend rund 15 Besucher leicht verletzt, 6 davon wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei einer Durchsuchung der Halle sei eine Sprühdose mit Pfefferspray gefunden worden. Den Angaben zufolge waren zum Zeitpunkt des Vorfalls etwa 100 Menschen in dem Festzelt gewesen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

