Albstadt (dpa/lsw) - An einer Schule in Albstadt (Zollernalbkreis) ist mutmaßlich Reizgas versprüht worden. 24 Schüler wurden laut Polizei vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, zwei kamen ins Krankenhaus. Ersten Polizeierkenntnissen zufolge wurde das Reizgas in einem Flur im zweiten Obergeschoss des Schulgebäudes versprüht. Zahlreiche Schüler aus unterschiedlichen Klassen hatten über Augenreizungen und Atembeschwerden geklagt. Die Feuerwehr lüftete das Schulhaus. Wer das Reizgas warum versprüht hat, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei gehe ersten Täterhinweisen nach, hieß es.

Pressemitteilung