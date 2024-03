Durch Reizgas in einer Schultoilette sind sieben Jugendliche in Ulm leicht verletzt worden. Zwei der Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren wurden am Donnerstag vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Wer das Reizgas versprühte, war zunächst unklar.

Ulm (dpa/lsw) - Die Jugendlichen litten den Angaben nach unter Atembeschwerden, Augenreizungen und Erbrechen. Sie wurden von Rettungskräften untersucht. Durch das Lüften der Toilette habe sich das Gas verflüchtigt. Eine Messung der Feuerwehr habe ergeben, dass es sich um keinen Giftstoff gehandelt habe.

