Baden-Württemberg Reisende wollen mehr als 107.000 Zigaretten schmuggeln

Dienstfahrzeug des Zolls
Die Reisenden hatten die Zigaretten in sechs Hartschalenkoffern. (Symbolbild)

Für eine Raucherpause wären es etwas viele gewesen: In sechs Koffern entdeckt der Zoll am Stuttgarter Flughafen Hunderttausende unversteuerte Zigaretten. Womit die Reisenden nun rechnen müssen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Sechs Hartschalenkoffer, darin ausschließlich Zigaretten: Drei Reisende haben am Stuttgarter Flughafen nach Angaben des Zolls mehr als 107.000 unversteuerte Zigaretten einschmuggeln wollen. Die beiden Frauen und der Mann im Alter zwischen 22 und 35 Jahren waren aus der Türkei eingereist und wollten mit den Koffern und Handgepäck den grünen Ausgang passieren, wie ein Zollsprecher sagte.

Die Zöllner stoppten sie und kontrollierten das Gepäck. In den Koffern fanden sie 536 Stangen Zigaretten; persönliche Gegenstände befanden sich demnach nur im Handgepäck. Der Zoll stellte die Ware am vergangenen Wochenende sicher und leitete gegen die drei ein Steuerstrafverfahren wegen Einfuhrschmuggels ein. Bei ordnungsgemäßer Anmeldung wären mehr als 30.000 Euro Einfuhrabgaben fällig geworden.

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