Schriesheim (dpa/lsw) - Ein Auto ist auf der Autobahn 5 bei Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf einen Reisebus aufgefahren. Der 53 Jahre alte Fahrer des Autos erlitt dabei leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto fuhr aus zunächst unbekannter Ursache in den Reisebus, nachdem dieser die Spur gewechselt hatte. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Auf der A5 in Fahrtrichtung Süden kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehrsdienst Mannheim nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Pressemitteilung der Polizei