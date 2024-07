Gemeinsam mit dem Landauer Filmfestival La.Meko präsentiert das Kulturzentrum Haus am Westbahnhof unter dem Titel „Sommer im Garten“ an fünf Freitagen im August Kinofilme unter freiem Himmel. Vor dem Filmstart stimmen Musikerinnen und Musiker aus der Region auf das Filmerlebnis ein.

Den Auftakt macht am 2. August der Insheimer Liedermacher Johnny Rieger. Im Anschluss läuft die Historienkomödie „Taking Woodstock“ von Oscarpreisträger Ang Lee, der einen nicht ganz ernstgemeinten Blick hinter die Kulissen des legendären Rockfestivals wirft.

Die Singer-Songwriterin Lizart eröffnet am 9. August. Nach ihr stehen die Landauer Michael Heid und Benno Burkhart mit „Harmonica Meets Guitar“ auf der Bühne, bevor die französische Komödie „Die einfachen Dinge“ von Regisseur Eric Besnard zu sehen ist. Der Film erzählt vor träumerischer Bergkulisse von einer besonderen Freundschaft und dem Glück, das abseits des Großstadtlebens zu finden ist – eben in den einfachen Dingen.

Zwei Bands sind am 16. August zu hören: Mojo Drift (Instrumental-Rock) und LemonCake4 (Fusion Jazz). Danach folgt mit „Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden“ eine schräge und bisweilen zutiefst beunruhigende Komödie des Spaniers Aritz Moreno, in der die Kunst des Erzählens selbst zur Hauptfigur wird.

Am letzten Tag offene Bühne

Handgemachten Blues und Americana verspricht Third Man Blues Joint, die Band der beiden Exil-Pfälzer Albert Scherr und Mario Bender, für den 23. August. Im Anschluss erzählt der französische Regisseurs Emmanuel Mouret in der Komödie „Tagebuch einer Pariser Affäre“ die Geschichte einer Liaison zwischen einer alleinerziehenden Mutter und eines verheirateten Familienvaters.

Eine Premiere gibt es zum Abschluss der Reihe am 30. August: Erstmals wird um 16 Uhr eine „Offene Bühne“ speziell für Kinder und Jugendliche angeboten. Um 19 Uhr haben dann Erwachsene Gelegenheit, sich vor Publikum auf der Gartenbühne zu präsentieren, bevor der französisch-indische Film „Das Licht, aus dem die Träume sind“ über die Macht der Fantasie und die Freude am Kino die Sommerreihe am Haus am Westbahnhof beendet.

Die Konzerte beginnen alle um 19 Uhr, die Filmvorführungen starten nach einer kurzen Umbaupause gegen 21.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Stühle und Decken dürfen mitgebracht werden. Bei schlechtem Wetter finden Konzerte und Filmvorführungen im Saal statt.