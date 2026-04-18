Ein geplatzter Reifen eines Lastwagen-Anhängers sorgt auf der Autobahn 8 für Chaos. Die Zahl der betroffenen Fahrzeuge ist beträchtlich.

Remchingen (dpa/lsw) - Ein Reifenplatzer an einem Lastwagen hat auf der Autobahn 8 bei Remchingen (Enzkreis) einen Unfall mit 20 beteiligten Fahrzeugen ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, löste sich am Freitagabend die Lauffläche eines Anhängerreifens und blieb auf der Fahrbahn liegen. 19 nachfolgende Fahrzeuge wurden beim Überfahren der Reifenteile beschädigt. Verletzte gab es keine, der Schaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt.