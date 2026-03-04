Ein Defekt am Reifen könnte den Brand eines Lastwagens im Engelbergtunnel ausgelöst haben. Die Schäden sind so groß, dass die Weströhre vorerst gesperrt bleibt.

Leonberg (dpa/lsw) - Eine Reifenpanne hat ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge möglicherweise den Brand eines Lastwagens im Engelbergtunnel westlich von Stuttgart ausgelöst. Infolge eines defekten Reifens habe sich während der Fahrt mutmaßlich eine große Hitze am betroffenen Rad gebildet, welche letztlich zum Brand des Aufliegers geführt habe, teilte ein Sprecher mit.

Als der Fahrer das Feuer entdeckte, stoppte er den mit Kühlschränken beladenen Lastwagen kurz nach dem Tunnelportal. Die Hitzeentwicklung selbst dürfte jedoch schon deutlich vor der Einfahrt in den Tunnel begonnen haben. Das Feuer am Dienstagnachmittag zerstörte die Betriebstechnik im Tunnel in einer Röhre auf mehreren Hundert Metern.

Im Engelbergtunnel entlang der A81 hatte es gebrannt - mit weithin sichtbarer Rauchsäule. Foto: Karsten Schmalz/dpa

Die Weströhre müsse aufgrund der großen Schäden auf unbestimmte Zeit gesperrt bleiben, teilte die Polizei weiter mit. Inzwischen ist die Autobahn 81 wieder in eine Richtung befahrbar. Die Oströhre in Fahrtrichtung Heilbronn wurde freigegeben. Rund um Leonberg kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Der Engelbergtunnel ist einer der wichtigsten Autobahntunnel in Baden-Württemberg mit bis zu 140.000 Fahrzeugen pro Tag. Aufgrund der hohen Verkehrsmengen wirken sich hier Störungen deutlich stärker aus als an anderen Autobahn-Abschnitten.

