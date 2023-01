Nach mehreren Beweisanträgen des Verteidigers zieht sich der erste größere Prozess gegen einen sogenannten Reichsbürger vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht in die Länge. Die Kammer will am kommenden Freitag (3. Februar) über die vier Anträge entscheiden und hat bereits weitere Verhandlungstermine bis in den März hinein abgesprochen. Eigentlich waren für diesen Freitag (27. Januar) bereits die Plädoyers sowie für die nächste Woche die Urteilsverkündung gegen den Angeklagten aus dem Schwarzwald erwartet worden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Dem 62-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Er soll vor einem Jahr bei mehreren gescheiterten Verkehrskontrollen geflohen sein und schließlich absichtlich einen Polizisten angefahren haben.

Der Mann ist der erste sogenannte Reichsbürger, der von der Bundesanwaltschaft vor Gericht angeklagt worden ist. Er hatte im Prozess vor dem Oberlandesgericht keine Angaben zur Sache und zu seiner politischen Einstellung gemacht. In den Beweisanträgen fordert sein Verteidiger unter anderem ein audiovisuelles Gutachten zur Abfolge der insgesamt fast 20 Schüsse aus jener Nacht sowie eine weitere Nachstellung am Tatort, um die damaligen Sichtverhältnisse besser einschätzen zu können.

Sogenannte Reichsbürger und „Selbstverwalter“ leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und ihres Rechtssystems, sie sprechen Politikern und Staatsbediensteten die Legitimation ab und verstoßen immer wieder gegen Gesetze.

