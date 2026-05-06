Der Zaun einer Kuhweide ist beschädigt. Neun Tiere reißen aus. Doch statt der Freiheit finden einige von ihnen den Tod auf einem Bahngleis.

Gaildorf (dpa/lsw) - Drei Kühe sind bei Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) von einem Regionalexpress überfahren worden und gestorben. Polizeiangaben zufolge waren die Tiere am Mittag von einer rund acht Kilometer entfernten Weide ausgerissen, weil der Zaun beschädigt war. Die Polizei ermittelt nun gegen die 48 Jahre alte Halterin wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Der Lokführer hatte kurz vor Mitternacht mehrere Kühe auf den Gleisen bemerkt, eine Schnellbremsung eingeleitet und einen Achtungspfiff abgegeben, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 13 Fahrgäste blieben unverletzt. Die Strecke zwischen Gaildorf/West und Schwäbisch Hall blieb für die Bergung der Kadaver bis zum Morgen gesperrt. Insgesamt waren neun Kühe ausgebüxt, vier hatte die Halterin direkt wieder eingefangen. Der Verbleib der anderen beiden war zunächst unbekannt.