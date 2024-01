Die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit stellt heute (9.55 Uhr) in Nürnberg ihre Statistik für Januar vor. Fachleute gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit wie in dieser Jahreszeit üblich zugenommen hat. Allerdings könnte der Anstieg aufgrund des milden Winters weniger stark ausfallen, weil beispielsweise die Baubranche weniger Beschäftigte entlassen oder in Kurzarbeit geschickt hat.

Nürnberg (dpa/lby) - Bereits im Dezember 2023 war die Arbeitslosigkeit im Freistaat im Zuge der Winterpause gestiegen: Der Statistik zufolge waren 262 898 Menschen ohne Job - 3,4 Prozent mehr als im November. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Punkte auf 3,4 Prozent.

Im zurückliegenden Jahr hatte die Beschäftigung in Bayern nach Angaben des Landesamts für Statistik einen Rekordstand erreicht. Seit September 2023 beobachtete die Regionaldirektion allerdings eine kontinuierlichen Zunahme der Arbeitslosigkeit. Trotz des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels stellten die Unternehmen zögerlicher ein. Frühindikatoren weisen daraufhin, dass sich das auch 2024 nicht so schnell ändern wird.

