Er war ein politisches Urgestein, ein streitbarer Geist und ein leidenschaftlicher Debattenredner - mehrere Hundert Menschen wollen bei einer Trauerfeier in Weinheim dem an Krebs gestorbenen Grünen-Politiker Hans-Ulrich Sckerl die letzte Ehre erweisen.

Weinheim (dpa/lsw) - Bei einer Trauerfeier (14 Uhr) in Weinheim nehmen am heutigen Samstag politische Weggefährten, Freunde und Familie Abschied vom langjährigen Grünen-Landtagsabgeordneten Hans-Ulrich Sckerl. In der evangelischen Peterskirche wird der Sarg des gebürtigen Weinheimers aufgebahrt sein. Zum Gottesdienst werden auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein Vize, Innenminister Thomas Strobl (CDU), erwartet. Um anderen nicht zu viele Plätze wegzunehmen, kommt nur die Hälfte der fast 60-köpfigen Fraktion nach Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Die Stadt geht davon aus, dass die 300 Plätze der Kirche besetzt werden. Der Gottesdienst wird in die Stadthalle übertragen.

Die Urnenbestattung findet später in kleinerem Kreis statt. Sckerl hinterlässt seine Frau, einen 14-Jährigen Sohn und eine erwachsene Tochter aus einer anderen Beziehung. Sckerl war im Alter von 70 Jahren am vergangenen Sonntag an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Er war bis zuletzt parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion und Fraktionsvize. Er vertrat seit 2006 den Wahlkreis Weinheim im Landtag.

