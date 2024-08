Der SSV Jahn Regensburg hat seinen Zweitligastart verpatzt. Der erste Heimauftritt gegen einen weiteren Aufsteiger soll erfolgreich verlaufen. Ein Stürmer könnte helfen.

Regensburg (dpa/lby) - Der SSV Jahn Regensburg will im Aufsteigerduell der 2. Bundesliga gegen den SSV Ulm am Freitag (18.30 Uhr/Sky) vor allem auf die Standardstärke der Gäste achten. Mit einigen großen Spielern in den Reihen seien die Ulmer bei «Standards bärenstark», mahnte Trainer Joe Enochs. Die Mannschaft von Coach Thomas Wörle verfüge außerdem über viel «Selbstvertrauen aus der Rückrunde der letzten Saison.» Die Ulmer waren als Drittliga-Erster direkt aufgestiegen, die Regensburger mussten als Dritter durch die Relegation.

Die Oberpfälzer haben ihren Auftakt mit 0:2 bei Hannover 96 verloren. Enochs stimmte aber zuversichtlich, dass seine Mannschaft nach dem frühen Rückstand nach bereits 23 Minuten «nicht auseinandergefallen» sei. «Das ist sehr positiv.»

Kommt Kühlwetter zurück?

Die Ulmer unterlagen mit 1:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der SSV verfüge über eine «sehr stabile Mannschaft», die «sehr ordentlich» verteidige und «sehr gutes Gegenpressing» spiele, erklärte Enochs.

Der Regensburger Coach kann wieder mit Stürmer Christian Kühlwetter planen. Der frühere Heidenheimer fehlte nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel noch in Hannover. «Bei Christian Kühlwetter haben wir ein gutes Gefühl, ihn spielen zu lassen», berichtete Enochs. Mittelfeldspieler Tobias Eisenhuth hat sich in einem Zweikampf dagegen am Knie verletzt.